Насильство є в кожній другій сім'ї у складних життєвих обставинах, - міністр

У кожній другій українській родині, яка перебуває в складних життєвих обставинах, є прояви домашнього насильства. Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає Укрінформ.

«У кожній другій родині, яка перебуває у складних життєвих обставинах, є прояви домашнього насильства. І такий факт удвічі ускладнює роботу соціальних служб, які покликані надавати соціальні послуги, вивести цю сім’ю з бідності, з кризи, і тому нам потрібно знати оці причини для того, щоб надати якісну допомогу кожній родині», – сказала Лазебна.

Вона також відзначила, що насильство щодо жінок та дівчат негативно впливає на їх репродуктивне здоров’я, внаслідок чого в країні, яка і так не має дуже добру демографію, падає рівень народжуваності, збільшується кількість новонароджених дітей з вадами здоров’я.

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«За період пандемії 15 тисяч дітей мали ризик вилучення від батьків. Так, ми працюємо з цими сім’ями, ми залишаємо цих дітей в родинах, але нам потрібно так зробити, щоб далі це не продовжувалося, щоб ця проблема не була системною», – сказала міністр соцполітики.

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