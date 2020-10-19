На Львівщині фіксують суттєве збільшення звернень про домашнє насильство

На Львівщині збільшилась кількість звернень про домашнє насильство. Так, протягом дев’яти місяців до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення надійшло 13 640 звернень та повідомлень про домашнє насильство. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Від початку карантину ми спостерігаємо збільшення кількості звернень про домашнє насильство на Львівщині. Протягом 9 місяців уповноваженими органами у районах та містах області зафіксовано 13640 звернень та повідомлень з приводу домашнього насильства, що у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року є суттєво вищим показником (за 9 місяців 2019 року було зафіксовано 5057 звернень та повідомлень).З них: 12930 звернень від жінок; 563 – від чоловіків; 147 – від дітей», – зазначає директор департаменту соціального захисту населення Наталія Кузяк.

Найбільше звернень та повідомлень зафіксовано у Львові, а також у Бродівському, Жидачівському, Старосамбірському, Яворівському районах.

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За інформацією Головного управління Національної поліції у Львівській області за 9 місяців 2020 року складено 4571 адміністративний протокол з приводу домашнього насильства, винесено 1783 термінових заборонних приписи. Відкрито 124 кримінальних провадження за ст.126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Судами винесено 36 обмежувальних приписів стосовно кривдників.

За рішеннями судів на проходження програм для кривдників скеровано 34 особи. Ще 10 осіб проходять такі програми добровільно.

Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, як регіональний координатор з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, нагадує про діючі «гарячі» лінії, куди можна звернутись у випадку домашнього насильства:

Державний кол-центр з питань запобігання домашньому насильству 15-47, працює цілодобово;

Національна «гаряча лінія» з питань запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0-800-500-335, або з мобільного 116 123, працює цілодобово;

Дитяча «гаряча лінія» 0-800-500-225, 116-111 з мобільного;

Урядовий кол-центр 15-45;

«Гаряча лінія» Координаційного центру з надання правової допомоги 0-800-213-103;

Оперативна лінія Національної поліції України 102;

«Гаряча лінія» Львівської області 112;

Інформаційно-консультаційна лінія громадської організації «Центр «Жіночі перспективи» 2-962-962, або з мобільного 067-674-07-70;

Телефон Довіри «Ставропігіон» (м.Львів) 15-58;

«Гаряча лінія» мобільної бригади соціально-психологічної допомоги людям, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги, у тому числі й постраждалим від домашнього насильства, при Львівському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 0−800−307−305 (усі дзвінки безкоштовні). Допомогу надають мешканцям Львова, Винник, Рудно та Брюхович;

Телефон мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства при Яворівському районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 067-834-06-38, 03259 211 74;

Телефон Новострілищанської мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 097 973 46 87;

Телефон Львівського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 032-261-09-42.

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