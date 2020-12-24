ОСТАННІ НОВИНИ

На площі перед Львівською оперою встановили першу десятиметрову лавку

Соломія Головіна

|

Біля фонтану навпроти Львівської опери вже встановили першу з чотирьох 10-метрових лавок . Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, роботи виконала компанія «ЛОЗА торговий дім» за кошти меценатів.

Реклама партнерів

«Всього таких лавок, згідно з проектом, передбачено 4 шт, і всі вони стоятимуть в затінку нещодавно висаджених платанів», – додав начальник управління архітектури та урбаністики Антон Коломєйцев.

Нагадаємо, біля Оперного театру 22 жовтня відкрили сухий фонтан. Його почали облаштувати ще торік у грудні.  Будівництво здійснювали за кошти благодійного фонду «Сокар-Благо». Вартість становить приблизно 1,5 млн доларів.

Щоб затінити площу навпроти Оперного театру, висадили 8 східних платанів.

Нещодавно ми також писали про те, що львівські архітектори розробили концепцію облаштування штучної водойми на алеї перед Оперним театром, яка імітуватиме русло Полтви. Переглянути візуалізацію можна за посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая
Дарина ВОЗНЯК
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая

День святого Миколая – одне з найулюбленіших свят українських дітлахів. Та не всі вони мають нагоду відчути святковий ду...

Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові

На новорічні та різдвяні свята мешканці Львівщини традиційно збирають за одним столом рідних людей і найближчих друзів. ...

Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення
Соломія ГОЛОВІНА
Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення

Ось уже майже рік, як в світі вирує пандемія коронавірусу. Поки всі ми з нетерпінням чекаємо на вакцину, дуже важливо зн...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...