На площі перед Львівською оперою встановили першу десятиметрову лавку

Біля фонтану навпроти Львівської опери вже встановили першу з чотирьох 10-метрових лавок . Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, роботи виконала компанія «ЛОЗА торговий дім» за кошти меценатів.

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«Всього таких лавок, згідно з проектом, передбачено 4 шт, і всі вони стоятимуть в затінку нещодавно висаджених платанів», – додав начальник управління архітектури та урбаністики Антон Коломєйцев.

Нагадаємо, біля Оперного театру 22 жовтня відкрили сухий фонтан. Його почали облаштувати ще торік у грудні. Будівництво здійснювали за кошти благодійного фонду «Сокар-Благо». Вартість становить приблизно 1,5 млн доларів.

Щоб затінити площу навпроти Оперного театру, висадили 8 східних платанів.

Нещодавно ми також писали про те, що львівські архітектори розробили концепцію облаштування штучної водойми на алеї перед Оперним театром, яка імітуватиме русло Полтви. Переглянути візуалізацію можна за посиланням.

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Фото: ЛМР