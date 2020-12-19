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Біля Оперного театру висадили платани, аби затінити площу

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 18 грудня, біля Оперного театру висадили 8 східних платанів, аби затінити площу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

За словами начальниці управління екології та природних ресурсів Олександри Сладкової, цей різновид дерев швидко росте та має естетичний вигляд.

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«Це незвичайний платан, адже він має більш делікатну зовнішність, темнішу кору та красивіші листочки, тому він відрізняється від клена. Ми обрали платани, тому що вони найкраще справляються із задачею – затінити площу. Проспект Свободи на відрізку перед площею сформований бульваром, у якому є алея каштанів та обабіч неї – клен гостролистий… Ми намагались знайти щось максимально велике та максимально близьке до того, що там є, та витривале, бо на площі може бути доволі спекотно, тому там мають бути дерева, що можуть витримати розпечену площу», – зазначила Олександра Сладкова.

Вона також додала, що навесні на проспекті Свободи планують висадити ще дерева.

«Ми плануємо на весну досадити ще дерева. Нам потрібно буде зробити так зване обрамлення навколо площі таким чином, аби не закрити алею з каштанами», – додала посадовиця.

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Фото: ЛМР

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