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Архітектори показали, як можна «відкрити» Полтву перед Оперним театром

Наталя Дуляба

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Львівське архітектурне бюро Guess Line Architects розробило концепцію облаштування штучної водойми на алеї перед Оперним театром, яка імітуватиме русло Полтви. Про це повідомляє Львівський портал.

Архітектори розробили проєкт громадського простору в центрі Львова, який включає облаштування штучної водойми, що нагадуватиме про «сховану» під землю Полтву.

За задумом авторів, по всій центральній алеї на просп. Свободи має пролягати штучно створена річка, яку взимку можна перетворювати у ковзанку.

«Фрагмент річки є штучною водоймою, яка тече в певному відрізку завдяки обладнанню. Річка стане атракцією для людей та покращить комфортне перебування у просторі», – кажуть у Guess Line Architects.

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Зауважимо, що цей проєкт наразі є пропозицією, баченням молодих архітекторів, як можна розвинути алею перед Львівською оперою. Реалізовувати його найближчим часом поки не збираються.

Зазначимо, що засновником бюро Guess Line Architects є архітектор Андрій Лесюк, який розробив проєкт львівського Меморіалу Небесної Сотні. Також Guess Line Architects перемогло в архітектурному конкурсі на кращий проєкт готелю на вул. Дорошенка, 2.

Також нещодавно архітектори цього бюро презентували концепцію реновації львівської телевежі, яка передбачає облаштування на ній громадського простору.

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Візуалізація: Guess Line Architects

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