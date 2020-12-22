Депутатки ЛОР створили міжфракційну групу «Рівні можливості»

У Львівській обласній раді створили міжфракційну депутатську групу «Рівні можливості». Про її утворення під час позачергової сесії 22 грудня оголосила голова Львівської обласної ради Ірина Гримак, передає кореспондент Львівського порталу.

Під час установчих зборів, які відбулися 16 грудня, було вирішено, що до цієї групи увійдуть представниці шести фракцій. Також увійти до об’єднання запропоновано й депутаткам з інших фракцій, представлених в обласній раді.

Як зазначила ініціатор такого об’єднання, заступник голови комісії з питань історико-культурної спадщини та туризму Соломія Риботицька, основними завданнями буде захист неповносправних людей, турбота про жіноче здоров’я, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, жінок, які самостійно виховують дітей.

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«З жінками-однодумцями у цій групі, спільно з громадською організацією «Жіночі перспективи» ми напрацюємо напрямки, в яких ми плануємо зосередити увагу, зокрема щодо соціального захисту, гендерної рівності, медицини, правової допомоги. Приємно, що ми маємо підтримку з боку очільниці обласної ради Ірини Гримак, тому віримо, що у нас все вдасться», – цитує пресслужба ЛОР Соломію Риботицьку.

Власне під час позачергової сесії голова ЛОР Ірина Гримак оголосила про створення міжфракційної групи «Рівні можливості».

«Сьогодні до неї входить багато наших колег-жінок. Я переконана, що долучаться і чоловіки. Дякую такій жіночій ініціативі, що нині фактично об’єднала всі фракції в облраді. Сподіваюся, що їхня небайдужість, наполегливість, жіноче вміння об’єднувати всіх навколо допоможуть колегам-чоловікам якісно та добре працювати для розвитку нашої громади», – наголосила очільниця ЛОР.

Як відомо, 1 грудня новоспечені депутати ЛОР склали присягу на вірність українському народу.

Загалом до Львівської обласної ради VIІI скликання обрано 84 депутати від 9 політичних партій: «Європейська солідарність», «Слуга народу», «Самопоміч», «Батьківщина», «Голос», «Свобода», «Народний рух України», «Українська галицька партія», «За майбутнє». Із повним списком депутатів можна ознайомитися тут.

Також додамо, що вперше головою Львівської облради стала жінка. Ірина Гримак отримала 61 голос і стала новою очільницею ЛОР. Її першим заступником став Євгеній Гірник (представник «Батьківщини»), а заступником – Юрій Холод («Слуга народу»).

Водночас зауважимо, що у Львівській облраді створили коаліційну більшість із 5 партій: «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос», «Народний рух України» та «Українська галицька партія» офіційно уклали меморандум про співпрацю.

Із повним складом 15 постійних комісій Львівської облради можна ознайомитися за посиланням.

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