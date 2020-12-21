Український захисник потрапив у полон бойовиків

Бойовики на Донбасі взяли в полон українського воїна в районі проведення Операції об’єднаних сил. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

«17 грудня 2020 року під час перевірки наявності особового складу одного з підрозділів військової частини, що виконує завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил було виявлено відсутність одного з військовослужбовців підрозділу. Пошукові заходи позитивного результату не дали», – мовиться у повідомленні штабу.

Наразі встановлено, що військовослужбовець затриманий представниками незаконних збройних формувань.

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«Представники російсько-окупаційних військ намагаються цинічно використати даний факт для дискредитації Збройних Сил України. Обставини події з’ясовуються», – наголошують у пресцентрі ООС.

Як відомо, внаслідок ворожого обстрілу вранці 21 грудня поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

Нагадаємо, під час засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) 22 липня дійшли згоди щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

У Кремлі заявили, що Росія не є учасницею війни на Донбасі, тому не може гарантувати дотримання перемир’я бойовиками так званих «ДНР» і «ЛНР».

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