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На Донбасі від ворожого обстрілу постраждало двоє військових

Соломія Головіна

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На Донбасі, сьогодні, 21 грудня, внаслідок ворожого обстрілу поранення отримали двоє українських військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ на своєму Telegram-каналі.

 

Як зазначається, близько 8 год. ранку внаслідок обстрілу в районі Горлівки на Донеччині було поранено двох українських захисників.

Пораненим надано медичну допомогу, їх стан стабільний.

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«Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ», – мовиться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, під час засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) 22 липня  дійшли згоди щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

У Кремлі заявили, що Росія не є учасницею війни на Донбасі, тому не може гарантувати дотримання перемир’я бойовиками так званих «ДНР» і «ЛНР».

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