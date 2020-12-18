Ґвалтівника власної 5-річної доньки на Львівщині запроторили до тюрми на 10 років

За зґвалтування 5-річної доньки мешканця Львівщини засудили до 10 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що у червні 2018 року чоловік у власному будинку, скориставшись безпорадним станом 5-річної доньки, задоволив свою статеву пристрасть неприродним способом.

Судовий розгляд у кримінальному проваджені щодо 40-річного мешканця Львівщини, якого обвинувачували у зґвалтуванні власної малолітньої доньки завершено (ч.3 ст. 153 КК України в редакції від 01.06.2010).

Реклама партнерів

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів та визнав обвинуваченого винним і засудив до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв Львівський портал, з січня по жовтень 2020 року в Україні зафіксовано понад 180 випадків зґвалтування дітей.

Додамо, що у вересні на Львівщині викрили керівника дитячого табору, якого підозрюють у зґвалтуванні 11 дівчаток.

Також Львівський портал писав про випадок із зґвалтуванням 12-річного хлопчика, яке сталося у червні на Левандівці. Кривдником виявився 18-річний львів’янин. Підозрюваний заманив неповнолітнього у парк, щоб той нібито допоміг відтягнути мопед. За це пообіцяв хлопчику купити газований напій.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.