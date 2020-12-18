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Ґвалтівника власної 5-річної доньки на Львівщині запроторили до тюрми на 10 років

Соломія Головіна

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За зґвалтування 5-річної доньки мешканця Львівщини засудили до 10 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що у червні 2018 року чоловік у власному будинку, скориставшись безпорадним станом 5-річної доньки, задоволив свою статеву пристрасть неприродним способом.

Судовий розгляд у кримінальному проваджені щодо 40-річного мешканця Львівщини, якого обвинувачували у зґвалтуванні власної малолітньої доньки завершено (ч.3 ст. 153 КК України в редакції від 01.06.2010).

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Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів та визнав обвинуваченого винним і засудив до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв Львівський портал, з січня по жовтень 2020 року в Україні зафіксовано понад 180 випадків зґвалтування дітей.

Додамо, що у вересні на Львівщині викрили керівника дитячого табору, якого підозрюють у зґвалтуванні 11 дівчаток.

Також Львівський портал писав про випадок із зґвалтуванням 12-річного хлопчика, яке сталося у червні на Левандівці. Кривдником виявився 18-річний львів’янин. Підозрюваний заманив неповнолітнього у парк, щоб той нібито допоміг відтягнути мопед. За це пообіцяв хлопчику купити газований напій.

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