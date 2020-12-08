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В Україні з початку року зафіксовано понад 180 випадків зґвалтування дітей

Соломія Головіна

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У період з січня по жовтень 2020 року в Україні зареєстровано 131 випадок, коли малолітні діти постраждали через зґвалтування, та 53 випадки, коли постраждали неповнолітні. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Офісі Генерального прокурора.

 

«Надаємо відомості про кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень (проваджень), передбачених статтею 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування), та результати їх розслідування відповідно до звітності за 2019 рік, січень-жовтень 2020 року, а також інформацію про кількість потерпілих дітей… Усього потерпіла від злочинів за період з січня по жовтень 2020 року 131 малолітня дитина віком до 14 років та 53 неповнолітніх», – йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що за аналогічний період 2019 року через зґвалтування постраждали 68 малолітніх та 54 неповнолітніх дитини.

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Вказано, що всього за період з січня по жовтень в Україні зареєстровано 520 кримінальних порушень за статтею «зґвалтування» (523 за аналогічний період 2019 року), з них до суду направлено 212, а 180 кримінальних проваджень було закрито.

«Разом з цим, цією звітністю не передбачено виокремлення даних про вік та стать потерпілих від зґвалтування дітей», – повідомляється у відповіді на запит.

Додамо, що у вересні на Львівщині викрили керівника дитячого табору, якого підозрюють у зґвалтуванні 11 дівчаток.

Також Львівський портал писав про випадок із зґвалтуванням 12-річного хлопчика, яке сталося у червні на Левандівці. Кривдником виявився 18-річний львів’янин. Підозрюваний заманив неповнолітнього у парк, щоб той нібито допоміг відтягнути мопед. За це пообіцяв хлопчику купити газований напій.

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