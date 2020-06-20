Суд арештував юнака, підозрюваного у зґвалтуванні 12-річного львів’янина

У суботу, 20 червня, Залізничний районний суд м. Львова обрав запобіжний захід 18-річному львів’янину, якого підозрюють у зґвалтуванні 12-річного хлопця. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Вікторія Балицька.

18-річному підозрюваному суд призначив арешт без права внесення застави.

Нагадаємо, 12-річного хлопчика зґвалтували вдень 18 червня на вул. Роксоляни, що на Левандівці. Правоохоронці відразу почали пошуки і знайшли кривдника за декілька годин. Ним виявився 18-річний львів’янин.

Підозрюваний заманив неповнолітнього у парк, щоб той нібито допоміг відтягнути мопед. За це пообіцяв хлопчику купити газований напій.

Якщо вину 18-річного парубка доведуть, йому загрожує від 10 до 15 років за ґратами.

Як писав Львівський портал, батьки 12-річного хлопчика заявили, що підозрюваного у суді захищають аж 5 адвокатів. Тому аби покарати кривдника, вони збирають кошти на власних адвокатів. Про те, як можна допомогти родині, читайте тут.

Фото: поліція Львівщини