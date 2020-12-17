Львівщині рекомендують збільшити кількість тестувань на COVID

Вісім областей України потребують збільшення обсяг тестувань на коронавірусну інфекцію. Серед них є і Львівська область. Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, Чернігівська та Полтавські області наразі найбільше потребують збільшення охоплення тестуванням. Ці області вже отримали субвенції на модернізацію клініко-діагностичних лабораторій в лікарнях в розмірі 19,5 та 9,2 млн грн відповідно.

Також збільшення обсягів тестування потребують Хмельницька, Житомирська, Дніпропетровська, Львівська, Харківська і Закарпатська області.

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Зауважимо, що у Львівській області протягом останніх тижнів кількість тестувань коливається в межах 1500 за день. Так, наприклад, протягом середи, 16 грудня, в області було проведено 1305 ПЛР-тестів.

Крім цього головний санітарний лікар повідомив, найкраща ситуація по рівню захворюваності і смертності спостерігається у Вінницькій області.

«Область демонструє найкращу ситуацію з контролю над поширенням захворюваності на COVID-19 серед регіонів України за комплексом ключових показників – захворюваність, смертність, охоплення тестуванням і відсоток позитивних результатів серед протестованих», – повідомив Віктор Ляшко.

Натомість, за його словами, найбільш критична ситуація у Чернігівській та Полтавській областях, де показники захворюваності та смертності є одними з найбільших серед регіонів України.

Нагадаємо, МОЗ оновило стандарт надання медичної допомоги при COVID-19, що стосується проведення ПЛР-тестувань. Відтепер ПЛР-тестування робитимуть не лише пацієнтам із підозрою на коронавірус, а й тим, у кого є симптоми ГРВІ.

Зазначимо, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вже говорив, що хворим зі симптомами ГРВІ теж потрібно здавати тест на коронавірус.

Щоб здати ПЛР-тест, українці віднедавна можуть самостійно викликати мобільну бригаду, яка відбирає біоматеріал. Раніше таку бригаду до пацієнта скеровував виключно сімейний лікар.

Детальніше про те, як правильно підготуватись до проходження ПЛР-тесту, читайте за цим посиланням.

Додамо, що для виписки з українських лікарень ПЛР-тест не потрібен.

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