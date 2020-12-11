У ЛОДА розповіли, як готуються до вакцинації від COVID на Львівщині

На Львівщині вже почали підготовку до вакцинації від коронавірусу. Станом на сьогодні напрацьовують списки груп осіб, які першочергово отримають щеплення від коронавірусу, а також на місцями зберігання вакцини. Про це 11 грудня під час брифінгу розповів директор департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров’я склало графіки вакцинації проти COVID-19 та визначило пріоритетні групи, яким проводитиметься щеплення першочергово: це групи ризику за професійною ознакою (медичні працівники, освітяни, працівники Нацполіції), а також групи ризику за віком та станом здоров’я.

«Є відповідне доручення МОЗ, ми над ним працюємо. Ми скеровуємо запити до усіх медзакладів та структур, аби чітко проаналізувати та визначити кількість осіб, які претендують на безкоштовну вакцину від COVID. Окрім того, ми думаємо над забезпеченням місць зберігання вакцини. Адже вона має відповідні температурні режими. Наразі ми повному обсязі виконуємо усі дорученні МОЗ для того, щоб як тільки з’явиться вакцина, мати можливість її отримати та розповсюдити», – зазначив Орест Чемерис.

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Планується, що в Україні вакцина з’явиться наприкінці першого або на початку другого кварталу 2021 року.

Нагадаємо, Велика Британія Велика Британія 8 грудня першою з країн Заходу розпочинає програму масової вакцинації населення від коронавірусу.

Як писав Львівський портал, у ЄС планують розпочати вакцинацію населення від COVID-19 у грудні. Попередньо відомо, що для щеплень використовуватимуть вакцини компаній Moderna (Америка), Pfizer/BioNTech (США та Німеччина) та AstraZeneca (Великобританія). Їхня ефективність доведена на рівні 95%, 95% та 70% відповідно.

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