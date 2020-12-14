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Мінкульт закликає українців долучатися до борщ-марафону

Соломія Головіна

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Міністерство культури ініціює проведення великого онлайн борщ-марафону. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

 

Як зазначається, 18 грудня о 16:00 год. Мінкульт разом з ГО «Інститут культури України» за участі відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка проведуть онлайн-презентацію «Культура приготування українського борщу» в межах кампанії на підтримку включення зазначеного елементу до культурної спадщини ЮНЕСКО.

«Мова не йде про гастрономічну ідентифікацію. Це питання захисту важливої культурної складової та частини історії. Визнання борщу об’єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО – поставить крапку у навмисно створених дискусіях щодо етнічної батьківщини рецепту страви. Адже усі ми знаємо правду: борщ – український», – зазначає міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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У різні часи борщ варили за відмінними рецептами з використанням широкого набору продуктів. Борщ відрізнявся від села до села, від регіону до регіону. У пошуках особливостей та унікальних рецептів головної української страви, талановитий кухар Євген Клопотенко здійснив мандрівку всією країною. Тепер 25 учасників з кожної області зберуться разом на спільному майданчику галереї мистецтв «Лавра», де кожний приготує борщ за неповторним рецептом. Усі кухарі – носії давніх регіональних та родинних традицій приготування цієї страви, які ділитимуться своїми секретами і шукатимуть формулу найсправжнісінького борщу. Процес приготування відбуватиметься одночасно за окремими робочими місцями із дотриманням карантинних норм.

Також у Мінкульті закликають українців з 11 до 18 грудня приєднатися до борщ-марафону в соцмережах і викладати рецепти, світлини або сторіз з борщем, який ви готували власноруч вдома або смакували деінде.

Як повідомляв Львівський портал, у жовтня експертна рада при Мінкульті рекомендувала включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної приготування борщу.

Кулінар, громадський діяч Євген Клопотенко, який нині активно займається популяризацією української кухні, переконаний,  щоб нація не була нацією, треба забрати їжу і мову. За його словами, борщ – це не просто страва, це частина української ідентичності та наша національна цінність.

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