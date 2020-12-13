П'ятеро ветеранів зі Львівщини вибороли медалі на «Іграх Нескорених»

Цьогоріч у національних змаганнях «Ігри Нескорених» п’ятеро ветеранів зі Львівщини вибороли медалі: чотири золоті, дві бронзові та одну срібну. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту ЛОДА.

Переможців національних онлайн-змагань «Ігри Нескорених» оголосили в прямому ефірі у неділю, 13 грудня. Львівщину на них представляли 18 ветеранів, шестеро із них вибороли призові місця.

Військові зі Львівщини здобули всі медалі у стрільбі з блочного луку серед професіоналів: «золото» виграв ветеран АТО, член національної збірної України Invictus Games у Сіднеї Сергій Шимчак; «срібло» – Олександр Заставський; «бронзу» – ветеран АТО, боєць протитанкової батареї 24-ої ОМБ Павло Лучків.

Реклама партнерів

У стрільбі з класичного лука бронзову медаль виборов львів’янин Дмитро Сидорук. Слід зауважити, що у цій дисципліні усі троє медалістів здобули по 106 балів, а місця визначили відповідно до того, хто найбільше разів влучив у десятку.

У велоспорті на шосе у категорії IRB1 переможцем став Сергій Шимчак.

У веслуванні на тренажері у спринті на 1 хвилину в категорії IR3 перемогу виборов Ігор Галушка – член національної збірної Invictus Games у Гаазі. Не було рівних Ігорю також у цій категорії у веслуванні на 4 хвилини.

Нагадаємо, Invictus Games або «Ігри Нескорених» – це міжнародні спортивні змагання для військових та ветеранів (чоловіків та жінок), що були поранені, травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов’язки. Україна є другою країною у світі після Сполучених Штатів Америки, хто провів змагання у такому форматі.

«Ігри Нескорених-2020» мали пройти в Гаазі, але через пандемію коронавірусу змагання перенесли.

У 2018 році представники Львівщини у складі національної збірної вибороли медалі на змаганнях у Сіднеї. Що потрібно, аби пройти відбір до національної збірної і відправитись на «Ігри Нескорених», читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.