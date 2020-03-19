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Через коронавірус Ігри Нескорених перенесли

Вероніка Рой

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Ігри Нескорених вирішено перенести на наступний рік у зв’язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Invictus Games Foundation.

 

«Усі учасники та організатори Ігор Нескорених-2020 включно з родичами учасників, волонтерами, партнерами, спонсорами, стикаються з пандемією, яку спричинив коронавірус. В результаті цього організація Ігор Нескорених-2020 у Гаазі стала неможливою», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Ігри Нескорених мають відбутися у травні або червні 2021 року.

«Ігри Нескорених-2020» мали пройти 9-16 травня 2020 року в Гаазі (Нідерланди). Україна втретє мала брати участь у змаганнях. Минулого року українська збірна на «Іграх Нескорених-2018» виборола 20 медалей.

Раніше через коронавірус у Нідерландах скасували щорічний пісенний конкурс Євробачення-2020, який цього року мав проходити у Роттердамі.

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