Львівських військових запрошують до команди «Ігор Нескорених». Що потрібно, щоб пройти відбір?

Військовослужбовців зі Львівщини запрошують долучитися до національної команди «Ігор Нескорених-2020», яка представлятиме Україну на престижних спортивних змаганнях у Гаазі. Для того, щоб пройти відбір, всіх охочих кличуть на спортивне тестування, яке відбудеться у Львові 13 липня. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Спортивне тестування у Львові проводитимуть 13 липня на території Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міноборони, що на вул. Клепарівській, 39-А.

Учасників відбору запрошують спробувати свої сили у шістьох адаптивних видах спорту: легка атлетика (біг, стрибки в довжину, штовхання ядра, легка атлетика на візках), плавання, стрільба з лука, веслування на тренажері, пауерліфинг та велосипедний спорт (в тому числі велосипедний спорт на візках).

Наявність спортивного досвіду та спортивних досягнень не є обов’язковими, тому до спортивних тестувань запрошую й людей, які ніколи не займались спортом.

Участь у відборі можуть взяти всі ветерани та діючі військовослужбовці Збройних сил України, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Служби безпеки України, а також представники добровольчих формувань, які були поранені, травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій АТО\ООС або в ході миротворчих операцій за участі України з 1991 року. Для того, аби взяти участь у відборі «Ігор Нескорених», потрібно зареєструватися до 6 липня. Зробити це можна тут.

Документи, необхідні для участі у відборі на «Ігри Нескорених-2020»:

копія посвідчення УБД чи інваліда війни;

для добровольців: рекомендаційний лист від командира всього добровольчого з’єднання, в яке ви входите, з вказанням підрозділу та місця перебування у час отримання травми в зоні бойових дій, часу та обставин отримання поранення\травми\захворювання, у випадку відсутності первинних медичних документів – пояснення командира, чому вони відсутні;

копія заключення військово-лікарської комісії, заключення МСЕК або інші первинні медичні документи, що засвідчують ваше поранення, травму чи хворобу, набуті під час або в результаті виконання службового обов’язку в зоні бойових дій;

довідка від лікаря спортивної медицини про отримання допуску до занять спортом;

паспорт та фотографія 3*4 см.

Нагадаємо, «Ігри Нескорених» (Invictus Games) – це міжнародні ігри в паралімпійському стилі, у яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Їх започаткував принц Гаррі.

Під час «Ігор Нескорених» змагання проходять у таких видах спорту як баскетбол на візках, волейбол сидячи і веслування в залі. Україна вперше взяла у них участь у 2017 році.

«Ігри Нескорених 2020» відбудуться 9-16 травня в Гаазі (Нідерланди).

Як повідомляв Львівський портал, торік двоє представників Львівщини на «Іграх Нескорених» вибороли дві медалі. Сергій Шимчак здобув «золото» у командному заліку зі стрільби з лука, а Богдан Оксентюк – «срібло» в індивідуальному запливі на 50 метрів вільним стилем.