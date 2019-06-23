Ігри Нескорених розпочинають відбір на Invictus Games 2020

Ігри Нескорених повертаються в Україну і починають відбір до національної збірної на Invictus Games 2020 в Гаазі.

«Реєструйтесь на invictusgames.in.ua, проходьте спортивні тестування, щоб обрати найкращий для себе вид спорту, та розпочніть власну подорож на найбільші світові змагання для військовослужбовців та ветеранів, які були поранені, травмовані, або захворіли, захищаючи свою країну», – йдеться у заклику до військових.

Попередній спортивний досвід значення немає – лише готовність зробити спорт невід’ємною частиною свого життя на найближчий рік та бажання зростати над собою.

Реєстрація триватиме до 20 липня 2019 року, однак якщо ви бажаєте пройти спортивні тестування не в Києві (27 липня), а у Львові (13 липня) або Одесі (20 липня), то зареєструватися треба буде раніше – до 6 липня для Львова та до 13 липня для Одеси. Усі без виключення учасники спортивних тестувань будуть запрошені на Національні Ігри Нескорених в Києві, 8 вересня.

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Цього року координувати відбір та підготовку збірної будуть Міністерство у справах ветеранів, МБФ «Повернись живим» та Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine.