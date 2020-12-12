WizzAir відновив рейси зі Львова до Лондона

Авіаперевізник WizzAir із 12 грудня відновив польоти зі Львова до столиці Великобританії – Лондона. Про це Львівському порталу повідомили в Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького.

WizzAir знову почав літати зі Львова до Лондона. Перший рейс авіакомпанія здійснила у суботу, 12 грудня.

Зазначимо, що рейси зі Львова до столиці Великої Британії WizzAir здійснює двічі на тиждень: щовівторка і щосуботи. Вартість квитків стартує від 929 грн. Всі деталі – тут.

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Зазначимо, що в жовтні WizzAir знову почав літати зі Львова до польського Щецина, а нещодавно перевізник заявив про відновлення рейсів ще до п’ятьох країн.

Додамо, що цьогоріч влітку авіакомпанія WizzAir відкрила першу авіабазу в аеропорту «Львів», а також п’ять нових рейсів.

Загалом WizzAir має 17 маршрутів Львова: Дортмунд, Берлін, Гамбург, Лондон, Копенгаген, Братислава, Лісабон, Будапешт, Вроцлав, Ларнака, Гданськ, Вільнюс, Катовіце, Щецин, Таллінн, Біллунн та Пардубіце.

Львівський портал також писав про те, куди можна полетіти зі Львова цієї зими. Детальніше про всі рейси можна дізнатися за цим посиланням.

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