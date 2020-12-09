ОСТАННІ НОВИНИ

Wizz Air відновлює польоти зі Львова до п’яти країн

Вероніка Рой

|

Авіаперевізник Wizz Air оголосив про відновлення рейсів зі Львова до 5 країн. Про це пише Економічна правда з посиланням на пресреліз авіакомпанії.

 

Зазначається, що у грудні 2020 року Wizz Air відновить перельоти зі Львова до Берліна, Щецина, Братислави, Пардубіце, Вільнюса;

«Відновлення рейсів залежить від рішення органів влади залишити або вилучити ту чи іншу країну зі списку «зеленої» зони. У такому разі виконання цих перельотів буде відкладено відповідно», – пояснили в компанії.

Реклама партнерів

У Wizz Air додали, що якщо рейс скасовують, клієнти, бронювання яких зазнали змін, автоматично отримують 120% компенсацію від початкового тарифу, нарахованого як WIZZ кредит, яким можна скористатися впродовж 24 місяців з моменту скасування рейсу.

Пасажири також можуть обрати грошове відшкодування. Пасажири, які забронювали квитки через турфірми, мають звернутися до них із запитом про відшкодування.

Нагадаємо, 1 липня авіакомпанія WizzAir відкрила першу у Львові  відкрила першу авіабазу у Міжнародному аеропорту «Львів». Крім цього відкрила п’ять нових рейсів.

На сьогодні Wizz Air налічує зі Львова 17 маршрутів: Дортмунд, Берлін, Гамбург, Лондон, Копенгаген, Братислава, Лісабон, Будапешт, Вроцлав, Ларнака, Гданськ, Вільнюс, Катовіце, Щецин, Таллінн, Біллунн та Пардубіце.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»

Цьогоріч навіть у непростих у пандемічних та економічних умовах найбільша  торговельна мережа країни «АТБ» спромоглася п...

Рак. Як вчасно виявити захворювання
Рак. Як вчасно виявити захворювання

Виявляти небезпечне захворювання на початковому етапі значно краще, ніж пізніше, коли хвороба прогресувала і завдала вел...

Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось
Наталя ДУЛЯБА
Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось

У п’ятницю, 4 грудня, у Львівській міськраді відбулась урочиста сесія, під час якої переобраний мер Андрій Садовий та ча...

Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак
Соломія ГОЛОВІНА
Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак

Львівську обласну раду вперше очолила жінка. 39-річну Ірину Гримак 1 грудня обрали головою ЛОР VIII скликання. Кандидату...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...