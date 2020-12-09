Wizz Air відновлює польоти зі Львова до п’яти країн

Авіаперевізник Wizz Air оголосив про відновлення рейсів зі Львова до 5 країн. Про це пише Економічна правда з посиланням на пресреліз авіакомпанії.

Зазначається, що у грудні 2020 року Wizz Air відновить перельоти зі Львова до Берліна, Щецина, Братислави, Пардубіце, Вільнюса;

«Відновлення рейсів залежить від рішення органів влади залишити або вилучити ту чи іншу країну зі списку «зеленої» зони. У такому разі виконання цих перельотів буде відкладено відповідно», – пояснили в компанії.

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У Wizz Air додали, що якщо рейс скасовують, клієнти, бронювання яких зазнали змін, автоматично отримують 120% компенсацію від початкового тарифу, нарахованого як WIZZ кредит, яким можна скористатися впродовж 24 місяців з моменту скасування рейсу.

Пасажири також можуть обрати грошове відшкодування. Пасажири, які забронювали квитки через турфірми, мають звернутися до них із запитом про відшкодування.

Нагадаємо, 1 липня авіакомпанія WizzAir відкрила першу у Львові відкрила першу авіабазу у Міжнародному аеропорту «Львів». Крім цього відкрила п’ять нових рейсів.

На сьогодні Wizz Air налічує зі Львова 17 маршрутів: Дортмунд, Берлін, Гамбург, Лондон, Копенгаген, Братислава, Лісабон, Будапешт, Вроцлав, Ларнака, Гданськ, Вільнюс, Катовіце, Щецин, Таллінн, Біллунн та Пардубіце.

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