Відновлюють 20 рейсів: куди можна полетіти зі Львова взимку?

Попри коронавірусу кризу авіакомпанії Wizz Air, Ryanair та SkyUp відновлюють близько 20 напрямків зі Львова. Про це інформує Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького.
SkyUp:
- Львів – Стамбул: це новий напрямок зі Львова для авіакомпанії. Стартують 18 грудня по понеділках і п’ятницях;
- Львів – Прага: старт з 20 грудня, а з 17 січня рейси тричі на тиждень: вівторок, четвер, неділя;
- Львів – Париж Бове: рейси з 22 грудня. З 19 січня курсуватимуть двічі на тиждень: по вівторках і п’ятницях;
- Львів – Неаполь: рейс 20 грудня. З 18 січня рейси по понеділках і п’ятницях;
Wizz Air:
- Львів – Щецин, Польща: старт – 18 грудня. Рейси 18.12, 25.12, 4.01 та 8.01;
- Львів – Катовіце: рейси 18.12, 25.12, 8.01, а з 11.01 по 26.03 рейси по понеділках;
- Львів – Братислава: старт 19 грудня. Рейси 25. 01, 5.01 , 9.01, 12.01 та 16.01;
- Львів – Лісабон: рейси з 13 січня по середах;
- Львів – Берлін: рейси 18. 12, 21.12 та 25.12.
- Львів – Рим Чампіно: рейси з 23 грудня по середах;
- Львів – Дортмунд: щочетверга з 17 грудня;
- Львів – Вільнюс: старт рейсів з 20 грудня по неділях;
- Львів – Лондон: рейси з 12 грудня по суботах;
- Львів – Пардубіце: рейси з 22 грудня по вівторках;
- Львів – Гданськ: рейси по четвергах починаючи з 17 грудня;
- Львів – Вроцлав: рейси з 20 грудня по середах та неділях;
- Мілан – Мілан Мальпенса: рейси з 19 грудня по вівторках і суботах.
Ryanair:
- Болонья – Львів: рейси 18 та 28 грудня, а з 24 грудня щочетверга;
- Лондон Станстед – Львів: стартують рейси з 18 грудня.
Belavia:
- Львів – Мінськ рейси з 24 грудня по понеділках, четвергах суботах та неділях. Виліт зі Львова о 01.55. Приліт до Мінська 03.10.
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Вероніка Рой