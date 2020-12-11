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Відновлюють 20 рейсів: куди можна полетіти зі Львова взимку?

Вероніка Рой

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Попри коронавірусу кризу авіакомпанії Wizz Air, Ryanair та SkyUp відновлюють близько 20 напрямків зі Львова. Про це інформує Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького.

 

SkyUp:

  • Львів – Стамбул: це новий напрямок зі Львова для авіакомпанії. Стартують 18 грудня по понеділках і п’ятницях;
  • Львів – Прага: старт з 20 грудня, а з 17 січня рейси тричі на тиждень: вівторок, четвер, неділя;
  • Львів – Париж Бове: рейси з 22 грудня. З 19 січня курсуватимуть двічі на тиждень: по вівторках і п’ятницях;
  • Львів – Неаполь: рейс 20 грудня. З 18 січня рейси по понеділках і п’ятницях;

Wizz Air:

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  • Львів – Щецин, Польща: старт – 18 грудня. Рейси 18.12, 25.12, 4.01 та 8.01;
  • Львів – Катовіце: рейси 18.12, 25.12, 8.01, а з 11.01 по 26.03 рейси по понеділках;
  • Львів – Братислава: старт 19 грудня. Рейси 25. 01, 5.01 , 9.01, 12.01 та 16.01;
  • Львів – Лісабон: рейси з 13 січня по середах;
  • Львів – Берлін: рейси 18. 12, 21.12 та 25.12.
  • Львів – Рим Чампіно: рейси з 23 грудня по середах;
  • Львів – Дортмунд: щочетверга з 17 грудня;
  • Львів – Вільнюс: старт рейсів з 20 грудня по неділях;
  • Львів – Лондон: рейси з 12 грудня по суботах;
  • Львів – Пардубіце: рейси з 22 грудня по вівторках;
  • Львів – Гданськ: рейси по четвергах починаючи з 17 грудня;
  • Львів – Вроцлав: рейси з 20 грудня по середах та неділях;
  • Мілан – Мілан Мальпенса: рейси з 19 грудня по вівторках і суботах.

Ryanair:

  • Болонья – Львів: рейси 18 та 28 грудня, а з 24 грудня щочетверга;
  • Лондон Станстед – Львів: стартують рейси з 18 грудня.

Belavia:

  • Львів – Мінськ рейси з 24 грудня по понеділках, четвергах суботах та неділях. Виліт зі Львова о 01.55. Приліт до Мінська 03.10.

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