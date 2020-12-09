МОЗ планує створити мобільні бригади та пункти для щеплень від COVID-19

Міністерство охорони здоров’я розглядає кілька сценаріїв для проведення вакцинування від COVID-19 в Україні. Основні з них потребують формування мобільних бригад та залучення стаціонарних пунктів щеплень. Про це розповів в.о. голови Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін в ефірі одного з українських телеканалів, передає УП.

За його словами, такі механізми вакцинування дозволять проводити близько 1,8 млн щеплень на місяць.

«Основні сценарії вакцинації будуть відбуватися за рахунок залучення мобільних бригад. В середньому мобільні бригади при максимальному залучені зможуть вакцинувати близько 800 тисяч на місяць. Якщо ми будемо залучати стаціонарні пункти щеплення, або кабінети щеплень – то це ще близько мільйона щеплень впродовж місяця», – зазначив очільник ЦГЗ.

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При цьому Кузін додав, що графіки закупівель та постачань вакцини будуть формуватися з урахуванням можливостей інфраструктури та обмежень, які стосуються роботи мобільних бригад або стаціонарних пунктів щеплень.

Крім того, Ігор Кузін зазначив, що в МОЗ та ЦГЗ розробляють сценарії під три можливих температурні режими зберігання вакцин – це -70°C, -20 °C, +2-8 °C.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я вже почали підготовку до вакцинації від коронавірусу в Україні. Міністерство вже склало графіки, а також визначило пріоритетні групи.

Планується, що в Україні вакцина з’явиться наприкінці першого або на початку другого кварталу 2021 року.

Нагадаємо, Велика Британія Велика Британія 8 грудня першою з країн Заходу розпочинає програму масової вакцинації населення від коронавірусу.

Як писав Львівський портал, у ЄС планують розпочати вакцинацію населення від COVID-19 у грудні. Попередньо відомо, що для щеплень використовуватимуть вакцини компаній Moderna (Америка), Pfizer/BioNTech (США та Німеччина) та AstraZeneca (Великобританія). Їхня ефективність доведена на рівні 95%, 95% та 70% відповідно.

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