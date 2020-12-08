У ВООЗ проти примусової вакцинації від COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров’я не планують проводити примусове щеплення новими вакцинами від COVID-19. Про це пише УП з посиланням на Reuters.

При цьому деякі країни можуть отримати наполегливу рекомендацію для вакцинування певних груп населення, зважаючи на епідеміологічну ситуацію. Наприклад, це може стосуватися медичних працівників.

За її словами, у ВООЗ не планують, що країни будуть впроваджувати обов’язкове вакцинування від COVID-19 та «створювати мандат на щеплення».

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«Але можуть бути країни або ситуації в країнах, де через професійні обставини потрібно або наполегливо рекомендується провести вакцинацію», – зауважує директорка відділу ВООЗ з імунізації Кейт О’Браєн.

Нагдаємо, Велика Британія Велика Британія 8 грудня першою з країн Заходу розпочинає програму масової вакцинації населення від коронавірусу.

Як писав Львівський портал, у ЄС планують розпочати вакцинацію населення від COVID-19 у грудні. Попередньо відомо, що для щеплень використовуватимуть вакцини компаній Moderna (Америка), Pfizer/BioNTech (США та Німеччина) та AstraZeneca (Великобританія). Їхня ефективність доведена на рівні 95%, 95% та 70% відповідно.

В Україні вакцинація вразливих груп населення проти COVID-19 в Україні почнеться в кінці першого – на початку другого кварталу 2021 року.

Натомість соцопитування показало, що 40% українців не хочуть робити щеплення від коронавірусу навіть безкоштовно. Коли Україна планує починати вакцинацію населення, читайте за цим посиланням.

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