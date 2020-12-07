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Вчительку, яка на Жовківщині побила учня, звільнили зі школи

Наталя Дуляба

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Вчительку школи в селі Потелич Жовківського району, яка побила 11-річного учня, звільнили з роботи. Про це Львівському порталу повідомили у Жовківській РДА.

 

«Комісія прийняла рішення 7 грудня звільнити з посади заступника директора з виховної роботи Потелицької ЗОШ І-ІІІ ступенів за згодою двох сторін», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, йдеться про випадок, який стався 3 грудня в школі села Потелич, що на Жовківщині. Вчителька української мови та літератури, заступниця директора з виховної роботи під час перерви «виховувала» 6-класника стусанами.

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Свідками застосування педагога фізичної сили до школяра були інші учні, які зняли все на відео. У школі утворили спеціальну комісію, яка взялась розслідувати інцидент. Також за справу взялися правоохоронці.

Як пишуть ЗМІ, йдеться про 41-річну Надію Патлику – вчительку української мови і літератури у Потелицькій ЗОШ, а також заступницю директора з виховної роботи. Під час цьогорічних місцевих виборів вона балотувалась у Добросинсько-Магерівську ОТГ від партії «Європейська солідарність», але програла.

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