Побиття школяра на Жовківщині: поліція встановлює обставини

Поліцейські встановлюють обставини побиття учня заступницею директора школи з виховної роботи Потелицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів на Жовківщині. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

За даними поліції, подія сталася 3 грудня під час перерви у шостому класі середньої загальноосвітньої школи, розташованої в одному з сіл району. Також правоохоронці встановили вчительку та 11-річного учня. На цей час із заявою про вчинення правопорушення до поліції батьки хлопчика не зверталися.

«7 грудня під час моніторингу соціальних мереж співробітники поліції виявили пост із відео, на якому жінка, ймовірно, вчителька, кілька разів вдарила хлопчика. Очевидцями події були інші діти. За цим фактом співробітники ювенальної превенції спільно з слідчими Жовківського відділення поліції проводять перевірку», – зазначають у поліції.

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Поліцейські проводять опитування учасників та очевидців події у присутності батьків та психолога для встановлення всіх обставин. Окрім того, правоохоронці повідомили про подію працівникам Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

Як повідомляв львівський портал, у Потелицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів на Жовківщині заступниця директора школи з виховної роботи застосувала до шестикласника фізичну силу. Відео, де жінка «виховує» школяра стусанами, виклали у соцмережах. На такі дії вже відреагували у Жовківській РДА, наголосивши, що цей випадок є неприпустимим і його розглядатиме робоча комісія.

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Фото: скріншот з відео