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У ВООЗ розповіли, як не підхопити COVID-19 під час новорічних свят

Вероніка Рой

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Під час пандемії коронавірусу на новорічні свята людям краще залишитися вдома і провести ці дні у колі сім’ї. Також слід відмовитися від місць скупчення людей. Про це повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреісус, передає РБК-Україна.

 

«Всі ми хочемо бути з нашими близькими під час майбутніх свят, але ми не повинні розслаблятися. Через COVID-19 свята пройдуть не так, як зазвичай, але це не означає, що ми не зможемо їх скасувати», – сказав глава ВООЗ.

За словами Гебреісуса, краще за все відмовитися від подорожей на новорічні свята і відзначати їх вдома. Не варто також запрошувати великі компанії до себе додому в цілях безпеки.

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«Якщо ви все ж зустрінетеся з членами інших домогосподарств, зробіть це на вулиці, якщо зможете, зберегти дистанцію і надіньте маску», – нагадав глава ВООЗ.

Також він зазначив, що маска і соціальна дистанція продовжують бути основними способами профілактики коронавірусу. Не варто відвідувати транспорт і торгові центри в годину пік. Якщо можете, краще робіть онлайн-покупки.

Нагадаємо, в Україні пропонують ввести повний локдаун на Новий рік та Різдво. Такий варіант подій допускає й прем’єр-міністр Денис Шмигаль. у МОЗ заявили, що пропонуватимуть введення карантину у перших числах січня. Також в Кабміні вже повідомили, що працюватиме під час локдауну.

У Львові встановлять головну ялинку міста, а от від гучних святкувань відмовляться.

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