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Британія першою в світі розпочне вакцинацію від коронавірусу

Вероніка Рой

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Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила коронавірусну вакцину Pfizer/BioNTech для широкого використання. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на BBC.

 

Британський регулятор MHRA заявив, що вакцина, яка забезпечує до 95% захисту від хвороби Covid-19, безпечна для використання вже з наступного тижня.

Імунізація може розпочатися протягом декількох днів для людей з груп з високим пріоритетом.

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Велика Британія вже замовила 40 млн доз вакцини – достатньо, щоб вакцинувати 20 млн осіб, по дві ін’єкції кожному.

Найближчим часом має бути доступно близько 10 млн доз, а перші дози надійдуть до Британії найближчими днями.

Міністр охорони здоров’я Метт Хенкок написав у своєму Твіттері: «Допомога вже в дорозі. Національна служба здоров’я готова почати вакцинацію на початку наступного тижня».

Хоча вакцинація от-от почнеться, люди все одно повинні зберігати пильність і слідувати правилам, щоб зупинити поширення коронавірусу, наголошують експерти.

Раніше Львівський портал інформував, що проміжний аналіз дослідження вакцини Pfizer демонструє її ефективність на понад 90%.

Як відомо, в Україні також працюють над створення вакцини від коронавірусу. 20 жовтня президенту Володимиру Зеленському представили результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19.

У МОЗ кажуть, що оригінальна українська вакцина від COVID-19 може з’явитися вже через рік. Також у міністерстві заявляють, що на виготовлення української вакцини знадобиться приблизно 100-150 млн гривень.

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