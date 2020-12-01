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В РНБО підтвердили, що локдаун точно буде. Наразі розглядають два варіанти

Вероніка Рой

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов каже, що новий локдаун буде обов’язково, нині ще обговорюються часові рамки. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, передає УП.

 

«Те, що локдаун буде в нашій країні вводитися, – так. Єдине питання – часу, коли він буде вводитися: чи у грудні, чи з 2 січня. Зараз якраз триває дискусія з фахівцями з цього приводу», – зазначив секретар РНБО.

За словами Данілова, все буде залежати, яку інформацію щодо кількості заражених влада матиме в найближчі дні.

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Нагадаємо, в Україні пропонують ввести повний локдаун на Новий рік та Різдво. ЗМІ пишуть про два варіанти його введення: з 25 грудня по 17 січня та з 7 по 20 грудня. Втім жодних ймовірних дат повного локдауну влада офіційно не озвучувала.

У Львові досі не знають, як святкувати Новий рік та Різдво в час пандемії коронавірусу, втім мер Андрій Садовий виступив проти повного локдауну.

Додамо, нещодавно Кабмін зобов’язали попереджати українців про посилення карантину.

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