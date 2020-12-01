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Справу про зґвалтування 12-річного львів'янина передали до суду

Наталя Дуляба

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Правоохоронці завершили розслідування справи щодо зґвалтування на Левандівці 12-річного хлопчика. Обвинувальний акт щодо 18-річного мешканця Львова, скерували до суду. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Випадок стався 18 червня цього року. В поліцію звернулась матір постраждалого, який пішов із дому і зник. Згодом 12-річний хлопчик повернувся і розповів, що невідомий зґвалтував його у парку на вул. Роксоляни, що на Левандівці.

Кривдника спіймали того ж дня. Ним виявився 18-річний львів’янин.

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«В ході досудового розслідування слідчі встановили, що 18 червня близько 12:50 год. на вулиці Роксоляни у Львові зловмисник підійшов до групи дітей та попросив про допомогу у ремонті скутера, за що обіцяв придбати морозиво та газовані напої. На цю пропозицію погодився 12-річний хлопець. Скориставшись малолітнім віком та безпорадним станом дитини, зловмисник відвів його до парку, де у приміщенні одноповерхової будівлі, задіюючи залякування, погрози та перевагу у фізичній силі, зґвалтував його», – кажуть у поліції.

Експерти також встановили, що своїми діями зловмисник спричинив малолітньому легкі травми, а також психологічну травму.

(Затримання обвинуваченого, фото Нацполіції Львівщини) 

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.152 (зґвалтування) ККУ. На ґвалтівника чекає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі.

На час слідства зловмисник перебував під вартою, суд не дозволив вийти йому під заставу.

Тепер обвинувальний акт щодо 18-річного кривдника скерували до суду, який і визначатиме його подальшу долю.

Нагадаємо, справа щодо зґвалтування 12-річного хлопчика у Львові набула гучного резонансу, адже батьки потерпілого не замовчували цей факт. Вони навпаки закликали інших бути уважними до своїх дітей, до їхньої поведінки, аби вчасно розпізнати «перші тривожні дзвіночки».

Кошти на адвокатів для потерпілого хлопчика збирали всім Львовом, адже підозрюваного у суді відстоювали аж 5 правозахисників. Тому батьки постраждалого боялись, що їм бракне грошей.

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