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Поліцейські затримали підозрюваного у зґвалтуванні 12-річного хлопчика

Вероніка Рой

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Поліцейські оперативно затримали 18-річного молодика, котрого підозрюють у зґвалтуванні 12-річного хлопчика у парку на вулиці Роксоляни у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Сьогодні, 18 червня, до поліції звернулася львів’янка, яка повідомила про те, під час прогулянки з дітьми у Залізничному районі Львова зник її 12-річний син. Повернувшись додому, дитина розповіла, що на вулиці  Роксоляни  невідомий чоловік покликав його у парк нібито допомогти штовхати мопед. За це йому він пообіцяв купити газований напій. У парку дитину було зґвалтовано.

За декілька годин правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 18-річний мешканець Львова. Його було затримано, наразі вирішуться питання обрання львів’янину запобіжного заходу.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, встановлюються обставини скоєння злочину. Також призначено експертизи.

Фото: Нацполіція Львівщини

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