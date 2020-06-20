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Батьки хлопчика, над яким у Львові вчинили наругу, збирають кошти на адвоката

Наталя Дуляба

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Батьки 12-річного львів’янина, над яким нещодавно вчинили наругу, збирають гроші на адвокатів. Всі небайдужі можуть допомогти сім’ї, перерахувавши кошти на банківську картку. Про це у Facebook повідомила мати постраждалого хлопчика Софія Яцків.

 

Жінка розповіла, що в поліції вже провели процедуру впізнання, її син без вагань вказав на свого кривдника. Втім з’ясувалось, що батьки підозрюваного найняли аж п’ять адвокатів, які відстоюватимуть його захист.

«Ми уклали договір з адвокатом, взнавши, що батьки підозрюваного найняли аж 5 адвокатів. На упізнанні наш адвокат був уже з нами, і наш син почувався з ним набагато впевненіше. Але послуги адвоката платні. Якщо хтось має можливість допомогти у зборі коштів, ось реквізити картки: 5168 7422 3374 0715 (Яцків Софія Володимирівна)», – написала вона.

Софія Яцків додала: якщо після суду гроші повернуть, то вона готова повернути назад отримані від небайдужих кошти або скерувати їх на благодійність.

Жінка також розповіла, як почувається зараз її син: «Провели консультацію з дитячим психотерапевтом з Києва. Поки що ніби все робимо правильно. Дитина йде на контакт, не замикається в собі, але дуже втомлена від безсонної ночі та сильного стресу».

Нагадаємо, 12-річного хлопчика зґвалтували вдень 18 червня на вул. Роксоляни, що на Левандівці. Правоохоронці відразу почали пошуки і знайшли кривдника за декілька годин. Ним виявився 18-річний львів’янин.

Підозрюваний заманив неповнолітнього у парк, щоб той нібито допоміг відтягнути мопед. За це пообіцяв хлопчику купити газований напій.

Якщо вину 18-річного парубка доведуть, йому загрожує від 10 до 15 років за ґратами.

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