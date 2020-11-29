У Центрі легеневого здоров’я розгорнуть ще 200 covid-ліжок

До кінця грудня у Центрі легеневого здоров’я планують розгорнути ще 200-220 ліжок для хворих на коронавірус. Для цього проводять реконструкцію кисневої мережі, зокрема готуються встановити ще один газифікатор. Про це повідомив генеральний директор медзакладу Любомир Рак, передає Львівський портал.

За його словами, у медзакладі можна буде розгорнути ще 200– 220 ліжок після встановлення ще одного газифікатора для збереження і подачі кисню.

«Коли буде встановлено газифікатор, тоді ми зможемо розгорнути ще 200-220 ліжок для пацієнтів з коронавірусом та його ускладненнями. Робити це будемо поступово: відкриємо 4-5 відділень на 40-50 ліжок. Щоб поставити ще один газифікатор, ми проводимо реконструкцію всієї кисневої мережі. Для нього вже є відведене місце, наразі чекаємо на обладнання», – зазначив Любомир Рак

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Також він додав, що проблем з постачанням кисню у медзакладі немає, однак обладнання, яке зараз є в лікарні вже застаріле і іноді працює зі збоями.

«Кисню у медзакладі споживається надзвичайно багато: в місяць йде до 30-33 тонн кисню, а це коштує близько пів мільйона гривень. Проблеми з постачанням кисню та балонів немає, оскільки маємо хороших постачальників. Проблема – лише в застарілості обладнання, але ми над цим працюємо. В нас було декілька аварійних зупинок і ми переходили на балони. Все вдавалося полагодити впродовж 1,5 – 2 годин, в цей час подавали пацієнтам кисень через балони», – пояснив гендиректор медзакладу.

Львівський портал повідомляв, що напередодні у лікарні швидкої допомоги Львова встановили новий кріогенний газифікатор для збереження та подачі кисню. Досі на території лікарні був один газифікатор на 4000 тонн. В новому ж можна накопичувати до 8000 тонн газу. Відтак два газифікатори наразі повністю забезпечують потреби лікарні у постачанні пацієнтів киснем.

Нагадаємо, у лікарнях області, де лікують хворих на COVID, були проблеми і забезпеченням кисню. Проте станом на 17 листопада доступ до кисню мають вже 60% ліжок, хоча цей показник має становити не менше 80%.

Раніше у ЛОДА пояснювали, що процес збільшення кисневої мережі лікарень затягується через брак підприємств, які виконують подібні роботи. На обладнання киснем 80% ліжок у стаціонарах піде кілька місяців.

Також Львівський портал повідомляв, що до кінця року кількість кисневих концентраторів у лікарнях Львова планують вдвічі збільшити – до майже 550.

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