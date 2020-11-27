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У лікарні швидкої допомоги стало вдвічі більше кисню для хворих на коронавірус

Ольга Денисяка

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У лікарні швидкої допомоги Львова встановили новий кріогенний газифікатор для збереження та подачі кисню. Досі на території лікарні був один газифікатор на 4000 тонн. В новому ж можна накопичувати до 8000 тонн газу. Відтак два газифікатори наразі повністю забезпечують потреби лікарні у постачанні пацієнтів киснем. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Новий кріоциліндр лікарня швидкої допомоги отримала в межах допомоги на умовах безоплатної оренди від «Львівського хімічного заводу», який є постачальником зрідженого газу для медичної установи.

«Газифікатор холодний кріогенний – новий великий резервуар для зберігання та подачі кисню, який заправляється, надходить до лікарні, розгалужується спеціальними шляхами та поступає до пацієнтів, що потребують кисневої терапії. Завдяки своїй ємкості та потужності в 500 м3, немає потреби проводити постійну дозаправку самого кріоциліндра. Система працює безперебійно, і для такої багатопрофільної ургентної лікарні як наша – це життєва необхідність», – пояснює медичний директор з анестезіологічної роботи лікарні Іван Міськів.

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Нагадаємо, у лікарнях області, де лікують хворих на COVID, були проблеми і забезпеченням кисню. Проте станом на 17 листопада доступ до кисню мають вже 60% ліжок, хоча цей показник має становити не менше 80%.

Раніше у ЛОДА пояснювали, що процес збільшення кисневої мережі лікарень затягується через брак підприємств, які виконують подібні роботи. На обладнання киснем 80% ліжок у стаціонарах піде кілька місяців.

Також Львівський портал повідомляв, що до кінця року кількість кисневих концентраторів у лікарнях Львова планують вдвічі збільшити – до майже 550.

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Фото: ЛМР

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