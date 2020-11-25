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Тисячу антигенних COVID-тестів передали львівській лікарні швидкої допомоги

Соломія Головіна

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Близько тисячі експрес-тестів на антиген до коронавірусу отримала лікарня швидкої медичної допомоги Львова. Ними тестують хворих, які потрапляють на лікування в лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Нам передали тисячу тестів на антиген, і ми почали тестування. Проводимо сортування пацієнтів, які поступають в лікарню, щоб розмежовувати «чисті» та «ковідні» пневмонії. Також це і для вагітних, породіль, і для людей, які не мають можливості пройти тестування і звертаються до нас амбулаторно. Ми запустили це, ефективність чудова, достовірність – 96%. Цей тест майже нічим не відрізняється від ПЛР-тесту, адже достовірність ПЛР – 100%, а експрес-тесту на антиген – 96%. Тому ми користуємося ПЛР-лабораторією, яку ми відкрили в лікарні, а ці тести використовуємо для верифікації діагнозу», – пояснив керівник лікарні швидкої допомоги Олег Самчук.

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Нагадаємо, всередині листопада Львів закупив експрес-тести СOVID-19 Ag американського виробника «Abbott». Придбано 400 упаковок, у кожній із яких — по 25 тестів (тобто загалом це 10 000 тестів). Вартість закуплених тестів – 2 млн 400 тис. грн (тобто вартість одного тесту – 240 грн).

Експрес-тести на визначення антигену коронавірусу у Львові почали робити 20 листопада медикам, освітянам та окремим категоріям госпіталізованих пацієнтів. Результат отримуються вже за 15-30 хвилин.

Під час засідання виконкому прийняли рішення виділити з бюджету 2,4 млн грн на закупівлю нової партії швидких тестів на антиген до COVID-19.

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Фото: ЛМР

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