У Львові починають робити швидкі тести на антиген

У Львові сьогодні, 20 листопада, почнуть використовувати закуплені швидкі тести на антиген. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначається, що експрес-тести СOVID-19 Ag дають результат за 15 хвилин.

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«Від сьогодні ми почнемо використовувати швидкі тести на антиген. Це дуже важлива річ. Наразі жодне місто в Україні їх не робить. Перш за все, такі тести ми будемо робити медикам, освітянам та деяким хворим. До прикладу, в лікарню привезуть хворого із апендицитом, і ніхто не знає, чи є в нього Covid-19. Якщо здавати ПЛР-тест, то на результат доведеться чекати близько одного дня, а тест на антиген дає результат за 15 хвилин. Саме для таких відповідальних ситуацій ми маємо сьогодні вже 10 тисяч відповідних тестів американського виробництва», – наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

Як повідомляв Львівський портал раніше, до Львова прибуло 10 тисяч нових експрес-тестів СOVID-19 Ag американського виробника «Abbott». Вартість закуплених тестів – 2 млн 400 тис. грн.

Загалом у Львові підтверджено 39 916 випадків інфікування коронавірусом, з них по місту Львову – 16 996. За минулу добу,19 листопада, виявлено рекордну кількість нових хворих – 687.

Фото: ЛМР