10 мільйонів платників податків. Як виглядає нова сесійна зала Львівської мерії

У Львові завершується ремонт великої сесійної зали Львівської міської ради, приблизною вартістю у 10 мільйонів гривень, передає кореспондент Львівського порталу.

За 10 мільйонів гривень приміщення обіцяли не лише оновити, а й зробити його енергоефективним, із новою вентиляцією та кондиціонуванням, бо літом тут задуха, а зимою міські обранці мерзли.

Також у сесійній залі мають змінити стару підлогу на нову.

Депутати Львова відволікатимуться менше, адже сидітимуть напівколом і спинами до вікна. До речі, це історичне розміщення сесійної зали — так, як її проєктували автори, за традицією західних країн — із парламентською формою дискусій.

Також концепція передбачає залучення балкону для мешканців, людей, яким надають слово та місць для журналістів. Кількість місць у залі фактично не зміниться.

Аби у залі було ще більше світла облаштували ще одну люстру, як було раніше на історичних фото.

Замовником робіт є ЛКП «Ратуша-сервіс».

Як повідомили Львівському порталу у пресслужбі ЛМР, попередня вартість системи кондиціонування і опалення — 3,7 млн. грн. Щодо вартості будівельних робіт — то минулоріч їх оцінювали у 7 млн. грн. Але це попередні дані, адже точні суми можна буде озвучити після підписання актів виконаних робіт.

Водночас у новій сесійній залі мають бути також й нові меблі та нова система голосування, а це ще додаткові витрати, вартість яких у мерії кажуть, що наразі не знають.

Тим часом депутат Ігор Зінкевич в коментарі Львівському порталу повідомив, що на капітальний ремонт сесійної зали за різними статтями видатків було виділено близько 16 мільйонів гривень.

До слова, ремонт стартував у серпні 2019 року. Останній ремонт у великій сесійній залі проводили близько 20 років тому.

Фото: Ігор Зінкевич