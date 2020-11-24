Благодійники продовжують збирати кошти на кисневі концентратори для хворих на COVID

Благодійний фонд «Крила надії» планує закупити ще 40 кисневих концентраторів для людей, які хворіють на COVID-19 або перехворіли інфекцією, але потребують кисню. На закупівлю концентраторів потрібно 1 млн 100 грн. Тож усіх небайдужих закликають долучитися до збору коштів. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила керівниця благодійного фонду «Крила надії» Наталія Ліпська.

Зазначимо, станом на сьогодні благодійникам вдалося закупити 30 кисневих концентраторів, ще 5 – дав UNICEF. Частину з них вже доставили до Львова та почали видавати у тимчасове користування львів’янам, які змушені проходити лікування вдома. Проте Наталія Ліпська переконана, що цієї кількості концентраторів недостатньо.

«Проблема тих людей, які лікуються вдома і видача їм цих концентраторів, в нас в державі не вирішена абсолютно. В нас немає жодної державної системи. А люди є, люди не мають, чим дихати. Тому ми взялися власне за цю ділянку. Також, допомагаючи пацієнтам на дому, ми розвантажуємо лікарні для важчих хворих. Ми замовили вже 30 кисневих концентраторів, ще 5 нам дав UNICEF. З них 15 вже доставили у Львів, ще 20 очікуємо. Але це всього 35 концентраторів на увесь Львів. І ми вже розуміємо, що їх не хватить», – зазначає Наталія Ліпська.

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Благодійний фонд планує закупити ще 40 кисневих концентраторів. Для того, аби їх придбати, потрібно 1 млн 100 грн. Тож без допомогти небайдужих фонду не справитися.

«У нас постало питання ще дозбирати кошти та докупити ці концентратори. Вже є поставка, яка буде на середину грудня. Попередньо ми хочемо закупити 20 концентраторів, і ми зважуємо наші сили для того, аби знайти кошти на ще 20. На даний момент все питання в коштах. Де їх купити ми знайшли, з постачальниками теж домовилися, але є фінансове питання. Потрібно 1 млн 100 грн. Зараз питання коштів, чи ми знайдемо ці кошти оперативно. Тому що зараз все йде по фінансових передоплатах», – додає керівниця благодійного фонду.

Реквізити для збору коштів на кисневі концентратори:

картковий рахунок 5169330511367333 (Ліпська Н.С. карта фонду)

р/р для юр. осіб і тих, у кого рахунки не в Приватбанку

UA733052990000026007011001168 код ЄДРПОУ/ІПН 35620901 БФ “Крила надії”

для переказів з-за кордону liqpay.ua/ru/checkout/card/i92692777102

Обов’язково необхідно вказати призначення платежу – «Дихай Живи»

Зі звітом по збору коштів можна ознайомитися за цим посиланням.

Зазначимо, наприкінці жовтня благодійний фонд «Крила надії» оголосив терміновий збір коштів на кисневі концентратори для хворих на коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, у лікарнях області, де лікують хворих на COVID, були проблеми і забезпеченням кисню. Проте станом на 17 листопада доступ до кисню мають вже 60% ліжок, хоча цей показник має становити не менше 80%.

Раніше у ЛОДА пояснювали, що процес збільшення кисневої мережі лікарень затягується через брак підприємств, які виконують подібні роботи. На обладнання киснем 80% ліжок у стаціонарах піде кілька місяців.

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