Благодійники закупили кисневі концентратори: львів’яни можуть їх отримати у тимчасове користування

Благодійний фонд «Крила надії» за кошти небайдужих закупив кисневі концентратори. Тепер їх благодійники видають у тимчасове користування людям, які хворіють або перехворіли коронавірусом. Проте отримати такий концентратор можна лише за наявності нагальної потреби та довідки від лікаря. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила керівниця благодійного фонду «Крила надії» Наталія Ліпська.

За її словами, завдяки небайдужим вдалося зібрати 1 млн 41 тис. грн та закупити 30 кисневих концентраторів, ще 5 – дав UNICEF.

«15 вже доставили у Львів, ще 20 очікуємо. Одна поставка буде цього тижня, інша – наступного», – каже Наталія Ліпська.

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Керівниця благодійного фонду зауважує, що людина може отримати кисневий концентратор лише строго за потреби, наприклад, коли людина не транспортабельна у лікарню, і довідки від лікаря.

«Наприклад, у нас в програмі є один дідусь, який є паралізований. У лікарні за ним необхідний індивідуальний догляд. Завдяки кисневому концентратору він може проходити лікування вдома. Лікарі кажуть, що з ним має бути все гаразд. Також є категорія пацієнтів, які виписуються з лікарні, але мають пошкоджені легені. Ці люди вже не потребують перебування у лікарні, єдине, чому вони перебувають медзакладі – це кисень. А кисень їм може ще бути потрібен ще два-три тижні, місяць. Відповідно вони займають ліжка, де могли б лежати важкі хворі», – пояснює Наталія Ліпська.

Для того, щоб отримати кисневий концентратор у тимчасове користування спершу потрібно написати Наталій Ліпській на сторінку у Facebook або на номер у Viber (0504307188).

«Людина пише мені, що у неї є потреба у кисневому концентраторі. Що потрібно, щоб його отримати? Паспорт, ідентифікаційний код когось з близьких, бо за концентраторами переважно приїжджає хтось з близьких. Також потрібне зобов’язання повернути концентратор фонду, коли він вам не буде потрібний або на вимогу. Ключовий момент: мені потрібна довідка від лікуючого лікаря або сімейного лікаря. Там має бути прописано прізвище, ім’я, по-батькові пацієнта та діагноз, де вказано, що він потребує кисневої підтримки на дому. Ця довідка свідчить про те, що людина може лікуватися вдома і друге – що пацієнту дійсно потрібен кисень. Довідку можна скинути у вайбер», – зазначає керівниця фонду.

Станом на сьогодні благодійники видали у тимчасове користування 16 концентраторів.

«Чекаємо день-два, що буде свіжа поставка. І з неї два концентратори вже зарезервовані. Людям по-різному потрібно. Комусь два-три дні, а комусь і місяць», – додає Наталія Ліпська.

Зазначимо, наприкінці жовтня благодійний фонд «Крила надії» оголосив терміновий збір коштів на кисневі концентратори для хворих на коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, у лакарнях області, де лікують хворих на COVID, були проблеми і забезпеченням кисню. Проте станом на 17 листопада доступ до кисню мають вже 60% ліжок, хоча цей показник має становити не менше 80%.

Раніше у ЛОДА пояснювали, що процес збільшення кисневої мережі лікарень затягується через брак підприємств, які виконують подібні роботи. На обладнання киснем 80% ліжок у стаціонарах піде кілька місяців.

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