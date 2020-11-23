Зеленський вважає, що карантин вихідного дня стримує епідемію COVID

Президент Володимир Зеленський переконаний, що карантин вихідного дня вже дає свої результати та стримує епідемію коронавірусу. Про це він повідомив під час селекторної наради, передає Офіс президента.

«Карантин вихідного дня та додаткові заходи безпеки дають свої результати. Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдауну. Поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання. Також важливо відновити всі економічні програми та розпочати нові, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Адже епідемічна ситуація по всьому світу впливає на економіку», – констатував Володимир Зеленський.

При цьому, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко також зауважив, що тижнева динаміка захворюваності стабілізувалася.

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Нагадаємо, карантин вихідного дня в Україні ввели з 14 листопада. Тож протягом суботи-неділі працювати можуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправки. Натомість ресторани, кафе та інші заклади харчування повинні працювати виключно на виніс, а розважальні заклади взагалі повинні зупинити свою роботу на вихідних.

Втім проти карантину вихідного дня у Львові виступили ресторатори, які вийшли на масові акції протесту, а також Львівська міськрада. У мерії кажуть, що такий карантин може знищити бізнес, тому вирішили обійти заборону, зробивши суботу та неділю робочими днями. Також через заборону працювати у вихідні дні львівські ресторатори записали відеозвернення до Кабміну, в якому просять скасувати карантин вихідного дня.

Водночас у ЛОДА наголосили, що підприємців, які не будуть дотримуватися карантину вихідного дня, штрафуватимуть.

Тим часом заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак закликала малих підприємців адаптуватись під реалії карантину вихідного дня або піти на роботу у лікарні, де суттєво бракує технічного персоналу.

Детальніше про те, що думають відомі львівські ресторатори про карантин вихідного дня, чим він загрожує закладам харчування, читайте у статті за цим посиланням.

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