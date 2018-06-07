ОСТАННІ НОВИНИ

На Сихові облаштують ще один сквер

Наталя Дуляба

|

Львівська міська рада внесла зміни до переліку та меж скверів Сихівського району, згідно з якими на вул. П. Полуботка – І. Кавалерідзе облаштують новий сквер. Відповідне рішення сьогодні, 7 червня, ухвалили депутати під час сесії Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як йдеться у проекті рішення, сквер на вул. П. Полуботка – І. Кавалерідзе матиме орієнтовну площу 0,3814 га. Ділянка належить до земель, що не надані у власність або користування, і на ній немає об’єктів нерухомості.

«Сихівській районній адміністрації буде надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для збереження та використання скверу на вул. П. Полуботка – І. Кавалерідзе», – йдеться у пояснювальній записці.

Зазначимо, сьогодні на Сихові існують фактично два сквери: Івана Павла ІІ та сквер Гідності.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...