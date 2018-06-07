На Сихові облаштують ще один сквер

Львівська міська рада внесла зміни до переліку та меж скверів Сихівського району, згідно з якими на вул. П. Полуботка – І. Кавалерідзе облаштують новий сквер. Відповідне рішення сьогодні, 7 червня, ухвалили депутати під час сесії Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у проекті рішення, сквер на вул. П. Полуботка – І. Кавалерідзе матиме орієнтовну площу 0,3814 га. Ділянка належить до земель, що не надані у власність або користування, і на ній немає об’єктів нерухомості.

«Сихівській районній адміністрації буде надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для збереження та використання скверу на вул. П. Полуботка – І. Кавалерідзе», – йдеться у пояснювальній записці.

Зазначимо, сьогодні на Сихові існують фактично два сквери: Івана Павла ІІ та сквер Гідності.