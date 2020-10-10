У парку «Високий Замок» висадили понад 400 дерев

У львівському парку «Високий Замок» сьогодні, 10 жовтня, провели загальноміську акцію з висадки понад 400 дерев. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Акцію приурочили до Дня Захисника, що відзначатимуть в Україні 14 жовтня.

Учасники бойових дій зі своїми рідними, пластуни та всі охочі мешканці прийшли садити дерева – дуби, буки, модрини.

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Також до цієї ініціативи долучились і працівники Центру надання допомоги учасникам бойових дій, і працівники Центру «Фенікс».

«Ми сьогодні посалили із сім’єю і модрину, і бук, і дуб. Брюховецьке лісництво нам надало таку благодійну допомогу для того, щоб ми озеленили місто, і дуже дякуємо, що наші ветерани, наші містяни, гості міста приєдналися до цієї великої акції. Під час негоди тут звалило дерева, і це все потрібно було прибрати і подарувати місту такий прекрасний захід, подарувати трішки тепла і добра. Ці дерева будуть тішити нас, коли ростимуть, а коли виростуть – тішитимуть наших дітей, внуків і правнуків. Це робота на багато десятиліть і століть для нашого майбутнього», – розповіла після висадки дерев офіцерка Збройних сил України, радниця міського голови Львова Тетяна Науменко.

Детальніше про те, як у Львові відзначатимуть День захисника, читайте тут.

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Фото: ЛМР