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У Львові розпочали висаджувати дерева

Ольга Денисяка

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Цієї весни у Львові висадять понад 400 дерев. Зокрема, дерева вже висадили на вулиці Замарстинівській та в Рясному-2. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У Львові на вулиці Замарстинівській та в Рясному-2 вже висадили нові дерева.

«Саме локальність, а не мода на деякі види була визначальною, коли обирали види саджанців. Тому вулиці Львова поповнилися липами, дубами, кленами, горобиною та іншими видами, які особливо сприятливі для міської екосистеми», – зазначає очільниця міського управління екології департаменту містобудування Олександра Сладкова.

Серед них трохи і декоративних дерев, зокрема сакури. За словами Олександри Сладкової, вони для міста не настільки корисні, як локальні види, після періоду свого цвітіння, яке триває не так вже і довго. Тому їх доцільно висаджувати небагато і на маленьких вуличках та в скверах.

У всіх районах Львова висаджуватимуть приблизно однакову кількість дерев.

«Ми не женемося за рекордами. Наше завдання – якісно висадити 432 дерева, аби через 2−5 чи 40 років вони були живі й здорові», – наголошує Олександра Сладкова.

Фото: ЛМР

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