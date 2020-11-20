Нове COVID-відділення у лікарні швидкої допомоги Львова: облаштували ще 130 ліжок

У міській лікарні швидкої медичної допомоги на вул. Миколайчука відкрили другу частину нового відділення для хворих на COVID: тут облаштували ще 130 ліжок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом у новому «ковідному» відділенні, яке роблять в одному з корпусів медзакладу, буде 350 ліжкомісць.

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Проєкт передбачає максимально швидке виконання робіт та закупівлю медичного обладнання. Першу частину цього відділення тут відкрили 4 дні тому – 50 ліжок на 1-му поверсі. Тож зараз загалом тут є вже 180 ліжок.

загалом лікарня швидкої медичної допомоги Львова зможе прийняти 650 хворих на коронавірус, адже 300 ліжок тут розгорнули раніше в іншому корпусі.

У мерії також зазначають, що додаткові ліжкомісця розгортають і в інших медичних закладах міста. Так, у 1-шій міській лікарні на вул. Ужгородській – ще 80 ліжок, а у 8-мій міській лікарні на вул. Навроцького – ще 60 ліжок (частину з них – у приміщенні центру «Мікрохірургія ока»). З понеділка, 2 листопада, 5-та міська лікарня Львова також приймає хворих з коронавірусною інфекцією або з підозрою на цю недугу. Водночас, хворих на пневмонію прийматимуть у приміщенні 4-ї лікарні на Свенціцького – там є 40 ліжок.

Як раніше повідомлялося, через збільшення кількості захворілих у міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги на вул. Миколайчука вирішили розгорнути додаткових 350 ліжок. Їх облаштують в окремому корпусі, що на території лікарні, приміщення там орендував медичний коледж.

Нове «ковідне» відділення на базі лікарні швидкої медичної допомоги відкрили 16 листопада, облаштувавши перші 50 ліжок.

Загалом на Львівщині підтверджено 39 916 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу, 19 листопада, було виявлено рекордну кількість нових хворих – 687.

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Фото: ЛМР