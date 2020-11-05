Як у лікарні швидкої допомоги облаштовують нове COVID-відділення

У лікарні швидкої допомоги, що у Львові на вул. Миколайчука, практично вже немає місць для хворих на коронавірус. Відтак один із корпусів перебудовують під таких пацієнтів, тут має з’явитись ще 350 ліжок. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний лікар медзакладу Олег Самчук.

За словами медика, у лікарні швидкої допомоги є 300 місць для хворих на COVID-19. Зараз 280 із них вже є зайняті, тому у медзакладі взялись облаштовувати ще 350 додаткових ліжок.

«Зараз у нас є 300 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Зайняті 280 з них. Заповнення решти – це питання кількох днів. І що тоді? Казати людині у важкому стані: «Вибач, ти 301-й, тому ми тобі не допоможемо?» Ні, ми цього не зробимо. Ми створимо умови, за яких кожен львів’янин чи житель області, який потребуватиме нашої допомоги, її отримає», – написав Олег Самчук.

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Додаткові 350 COVID-місць створюють в одному з корпусів лікарні, частину якого раніше винаймав медичний коледж. Приміщення не просто ремонтують, його перебудовують під потреби хворих, встановлюють кисневі точки.

Вартість робіт, за словами Олега Самчука, становить щонайменше 30 млн грн. Втім всіх їх виконують не за бюджетні гроші, а коштом соціально відповідального бізнесу.

Також для роботи у новому COVID-відділенні терміново шукають лікарів та молодший медичний персонал. Всі деталі можна отримати, зателефонувавши на багатоканальну лінію лікарні: 032-258-70-70.

Нагадаємо, на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Станом на 3 листопада стаціонари області заповнені на 67%, хоча наприкінці жовтня рівень завантаженості лікарень становив 57%.

У лікарнях Львова є 920 місць для хворих на коронавірус. Станом на 4 листопада завантаженість сягла 60%. Тому у п’ятьох лікарнях зараз облаштовують додаткові ліжкомісця.

Загалом пацієнтів із COVID-19 на Львівщині приймає 21 медзаклад. У стаціонарах є 2975 ліжкомісць для таких хворих.

При цьому наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%. Натомість у Львівській ОДА запевняють, що ситуація є під контролем, а ті пацієнти, які потребують кисневої терапії, отримують її.

Щодо лікарень Львова, то у міській раді звітують про 300 точок доступу до кисню. Втім у Львові вже оголосили збір коштів на закупівлю кисневих концентраторів, яких бракує для хворих на COVID-19.

Зважаючи на ситуацію із захворюваністю на коронавірус, на Львівщині вже готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі.

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Фото: Олег Самчук