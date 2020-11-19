Суд скасував вину колишнього директора «Львівського бронетанкового заводу»

Суд скасував вирок колишньому директору «Львівського бронетанкового заводу», який протягом 2016-2018 років не вказав у своїх деклараціях квартиру дружини у Відні та власну фірму. Про це Львівському порталу повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Сьогодні, 19 листопада, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) скасував вирок щодо колишнього директора ДП «Львівський бронетанковий завод» Романа Тимківа, раніше визнаного винним у декларуванні недостовірної інформації. Це стало можливим завдяки нещодавньому рішенню Конституційного суду України (КСУ), яким було скасовано відповідальність за декларування недостовірних відомостей.

За даними НАЗК, 27 травня 2020 року ВАКС визнав посадовця винним у внесенні недостовірних відомостей до декларацій. Згідно з вироком, колишній директор ДП «Львівський бронетанковий завод» Роман Тимків у деклараціях за 2017-2018 роки не вказав компанію «Aventa Investment Limited» (Беліз) зі статутним капіталом 50 000 доларів США та квартиру у Відні (Австрія), яка належить члену його сім’ї.

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Хоча сам колишній директор «Львівського бронетанкового заводу» повністю та беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення.

Незважаючи на це, через тиждень після рішення КСУ Роман Тимків звернувся до суду з вимогою ухвалити відносно нього виправдувальний вирок через відсутність у його діях ознак кримінального правопорушення.

У ході судового засідання адвокат підсудного Володимир Жуков ще раз підтвердив недостовірне декларування: «Так, дійсно, мій підзахисний не зазначив у декларації майно, яке в нього є. Проте такі дії не свідчать і взагалі, і ніколи не могли свідчити про те, що вони є дуже небезпечними, і такими, що є суспільно-небезпечними, як для суспільства та для держави, інших юридичних чи фізичних осіб».

Раніше Львівський портал повідомляв, що ексдиректор «Львівського бронетанкового заводу» визнав провину, що не задекларував квартиру і фірму.

Зазначимо, що з 2015 директором Львівського бронетанкового заводу був Роман Тимків. Із займаної посади його звільнили 28 серпня 2018 року.

У липні 2017 року працівники НАБУ затримали РоманаТимківа та його заступника Олега Ткаченка за підозрою у закупівлі вживаних моторів до танків Т-72 замість нових.

Згодом Роману Тимківу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави розміром 2 млн грн, його заступнику призначили арешт на 60 днів із можливістю внесення 1,8 млн грн застави.

Проти Романа Тимківа виступали працівники бронетанкового заводу, вони висловили йому недовіру і не впускали на підприємство.

Після Тимківа бронетанковий завод очолив Віктор Андрощук.