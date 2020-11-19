ОСТАННІ НОВИНИ

Суд скасував вину колишнього директора «Львівського бронетанкового заводу»

Андрій Котенський

|

Суд скасував вирок колишньому директору «Львівського бронетанкового заводу», який протягом 2016-2018 років не вказав у своїх деклараціях квартиру дружини у Відні та власну фірму. Про це Львівському порталу повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

 

Сьогодні, 19 листопада, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) скасував вирок щодо колишнього директора ДП «Львівський бронетанковий завод» Романа Тимківа, раніше визнаного винним у декларуванні недостовірної інформації. Це стало можливим завдяки нещодавньому рішенню Конституційного суду України (КСУ), яким було скасовано відповідальність за декларування недостовірних відомостей.

За даними НАЗК, 27 травня 2020 року ВАКС визнав посадовця винним у внесенні недостовірних відомостей до декларацій.  Згідно з вироком, колишній директор ДП «Львівський бронетанковий завод» Роман Тимків у деклараціях за 2017-2018 роки не вказав  компанію «Aventa Investment Limited» (Беліз) зі статутним капіталом 50 000 доларів США та квартиру у Відні (Австрія), яка належить члену його сім’ї.

Реклама партнерів

 

Хоча сам колишній директор «Львівського бронетанкового заводу» повністю та беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення.

Незважаючи на це, через тиждень після рішення КСУ Роман Тимків звернувся до суду з вимогою ухвалити відносно нього виправдувальний вирок через відсутність у його діях ознак кримінального правопорушення.

У ході судового засідання адвокат підсудного Володимир Жуков ще раз підтвердив недостовірне декларування: «Так, дійсно, мій підзахисний не зазначив у декларації майно, яке в нього є. Проте такі дії не свідчать і взагалі, і ніколи не могли свідчити про те, що вони є дуже небезпечними, і такими, що є суспільно-небезпечними, як для суспільства та  для держави, інших юридичних чи фізичних осіб».

Раніше Львівський портал повідомляв, що ексдиректор «Львівського бронетанкового заводу» визнав провину, що не задекларував квартиру і фірму.

Зазначимо, що з 2015 директором Львівського бронетанкового заводу був Роман Тимків. Із займаної посади його звільнили 28 серпня 2018 року.

У липні 2017 року працівники НАБУ затримали РоманаТимківа та його заступника Олега Ткаченка за підозрою у закупівлі вживаних моторів до танків Т-72 замість нових.

Згодом Роману Тимківу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави розміром 2 млн грн, його заступнику призначили арешт на 60 днів із можливістю внесення 1,8 млн грн застави.

Проти Романа Тимківа виступали працівники бронетанкового заводу, вони висловили йому недовіру і не впускали на підприємство.

Після Тимківа бронетанковий завод очолив Віктор Андрощук.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня
Ольга ДЕНИСЯКА
На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня

У вихідні залишаємось вдома, а кафе й розваги – під замком. Про таку нову реальність думають урядовці. Все через погірше...

Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список

До Львівської міської ради пройшли п'ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Про це йдеться у прото...

На Львівщині готують VIP-снайперів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На Львівщині готують VIP-снайперів

VIP-снайпер – це той, хто «полює» на відстані до 5 кілометрів і може тиждень перебувати у засідці. До цього портрету слі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...