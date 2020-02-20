«Авалон» поверне Львову скандальну ділянку на Липинського

Львівська міська рада надала згоду на прийняття назад у комунальну власність земельної ділянки на вул. Липинського, 27, яка протиправно перейшла під будівництво житлового комплексу. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Сьогодні, 20 лютого, сесія міськради Львова погодилась прийняти назад у комунальну власність земельну ділянку площею 1,29 га на вул. Липинського, 27 від Віталії Дяченко.

Йдеться про скандальну ділянку, на якій із 2018 року компанія «Авалон» зводить чотири багатоповерхівки. Наприкінці 2019-го у прокуратурі Львівщини заявили, що земля без достатніх правових підстав перейшла із комунальної у приватну власність. Відтак суд наклав арешт та заборонив відчуження та розпорядження цією ділянкою.

Правоохоронці з’ясували, що вартість земельної ділянки на вул. Липинського, 27 становить 1,3 млн грн. До початку будівництва житлового комплексу вона була предметом забезпечення іпотеки, згодом після декількох перепродажів перейшла у користування ТОВ «Авалон Юніон» за договором про суперфіцій (право користування чужою ділянкою для забудови).

У справі фігурували кілька підприємств, фізичні особи, серед яких – депутат Львівської міськради та Віталія Дяченко. Остання тепер має передати мерії земельну ділянку на вул. Липинського, 27 як пожертву.

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Інфографіка: прокуратура Львівської області