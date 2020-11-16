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Андрій vs Олег: у Львові ресторан запустив чебуречний екзит-пол

Наталя Дуляба

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Львівський заклад «Чотири чебуреки. Prosecco bar» напередодні другого туру виборів голови Львівської ОТГ запустив незвичний екзит-пол. Висловити свої політичні симпатії відвідувачі можуть, придбавши чебурек «Андрій» або «Олег». Про це Львівському порталу повідомили в ресторані.

 

У ресторані ввели гастрономічний екзит-пол: гості можуть придбати чебурек під назвою «Андрій» або «Олег», після цього на спеціальній дошці ставлять позначку на користь одного з кандидатів на крісло голови Львівської ОТГ.

«Плануєте голосувати за Олега Синютку – замовляєте чебурек «Олег», на стіні з’являється позначка. Плануєте голосувати за Андрія Садового – замовляєте чебурек «Андрій». Всі чебуреки за однаковою ціною та з однаковими начинками, щоб усе було справедливо. Найчесніше голосування ever, бо тут за голос платить виборець, а не йому. І жодної гречки!», – кажуть у «Чотирьох чебуреках. Prosecco bar».

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Такий чебуречний екзит-пол – не лише маркетинговий хід. У закладі кажуть, що хочуть закликати львів’ян подискутувати про політику з гумором і без агресії.

Триватиме такий нетрадиційний екзит-пол до 20 листопада. Його результати планують опублікувати на сторінці закладу в Instagram.

Зазначимо, що другий тур виборів голови Львівської ОТГ відбудеться вже цієї неділі, 22 листопада. У ньому змагатимуться чинний мер Андрій Садовий та нардеп, ексголова ЛОДА Олег Синютка.

У першому турі Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

Додамо, що в цю середу, 18 листопада, суспільний мовник Львів:UA транслюватиме теледебати між Андрієм Садовим та Олегом Синюткою. Детальніше – за цим посиланням.

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Фото: Facebook Чотири чебуреки. Prosecco bar

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