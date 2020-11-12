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У ВООЗ кажуть, щоб подолати пандемію, потрібно вакцинувати 70% населення планети

Соломія Головіна

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У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що 70% населення планети слід вакцинувати, щоб подолати пандемію коронавірусу COVID-19. Про повідомив головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан та глава департаменту ВООЗ з вакцин та імунізації Кейт О’Брайєн, передає УП.

 

За словами Свамінатан, якщо вакцини проти COVID-19, які наразі перебувають на останній фазі дослідження, будуть успішними то – приблизно 70% населення планети треба вакцинувати, щоб забезпечити закінчення пандемії.

Водночас у ВООЗ сподіваються до 2021 року вакцинувати хоча б 20% землян.

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Свамінатан  також відзначила, що інформація про 90% ефективності вакцини BioNTech – це лише попередні результати, які «потребують додаткових даних», щоб запустити вакцину у виробництво.

У ВООЗ вважають, що спершу повинні вакцинувати людей з групи ризику та медпрацівників.

Загалом станом на 12 листопада у світі на коронавірус хворіють 14,4 млн осіб, вилікувались – 36,6 млн, померли – 1 мільйон 288 тисяч.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні зафіксовано 500 865 випадків коронавірусної інфекції. Від ускладнень за COVID-19 померло 9 145 людей, натомість побороти недугу вдалося 227 694 особам.

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