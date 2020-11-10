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Зеленському не довіряють 60% українців, – опитування

Вероніка Рой

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Серед політиків та громадських діячів найбільшою довірою українців користуються президент Володимир Зеленський та спікер Дмитро Разумков, а найменшою – керівник Офісу президента Андрій Єрмак та генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

 

Оцінюючи рівень довіри до політиків та громадських діячів, більшість респондентів висловлюють недовіру до всіх політиків, чиє прізвище було представлене в опитувальнику. Дещо частіше порівняно з іншими політиками довіра висловлюється президенту Зеленському (йому довіряють 33%, однак не довіряють — 62%) та Дмитру Разумкову (відповідно 30% і 57%).

Довіру Юрію Бойку висловили 22% опитаних, а не довіряють йому 69%.  Також 22% українців довіряють Петру Порошенку, а не довіряють 73%. Далі йде Святослав Вакарчук: йому довіряє 18% опитаних, а не довіряють 70%.  Леоніду Кравчуку довіряють 17% українців, натомість 72% не довіряють.

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Найменшу прихильність в українців мають Міхеіл Саакашвілі, якому довіряють 10% опитаних та не довіряють 80% українців. Також ОП Андрій Єрмак, якому довіряють 8% опитаних і не довіряють 59%, голова Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова — відповідно 6% і 62%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Зазначимо, цьогоріч наприкінці червня підтримка Володимира Зеленського впала до рекордно низького показника – 38%. Такий рівень довіри президенту українці висловили вперше з часу його перемоги на виборах. Дії гаранта вперше не схвалює більшість.

У квітні Зеленський хизувався тим, що йому довіряють 55-56% українців, але запевняв, що «не думає про рейтинги». Наприкінці січня президента підтримували менше 50% українців.

Також Львівський портал писав, що Володимиру Зеленському не довіряють 59% мешканців Львівщини.

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