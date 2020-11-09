Частина Новояворівська залишилася без опалення через аварійні роботи

Частина мешканців Новояворівська 9 листопада буде без теплопостачання через протікання у системі опалення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зазначається, що призупинено подачу теплоносія до другого мікрорайону для проведення робіт з ліквідації виявленого протікання. Відновити теплопостачання планують до кінця дня.

«Просимо мешканців з розумінням поставитись до цієї ситуації. Тримаємо на контролі, щоб питання було вирішене у найкоротший термін У разі виникнення питань пов’язаних з житлово-комунальним господарством, рекомендуємо звернутися на «гарячу лінію» області за номером телефону «112» та безпосередньо у департамент розвитку та експлуатації житлово – комунального господарства за номером телефону 276-17-94», – наголосив директор департаменту Назар Романчук.

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Нагадаємо, опалювальний сезон в області стартував 19 жовтня. Наразі теплопостачання подається в понад три тисячі будинків та дві тисячі закладів соціальної сфери.

Як відомо, у 2018 та 2019 роках була ціла епопея із запуском опалювального сезону у Новому Роздолі та Новояворівську, і мешканцям доводилося мерзнути через те, що його не почали вчасно.

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